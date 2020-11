Guasto a Laveno, ritardi e cancellazioni sulla Luino-Gallarate

Un guasto all’infrastruttura nei pressi di Laveno Mombello ha rallentato questa mattina, 12 novembre, la circolazione sulla linea Luino-Gallarate-Milano.

Il treno 25324 che ha viaggiato con 46 minuti di ritardo.

Questo problema ha causato ritardi e cancellazioni a raffica su tutta la linea: cancellato il 25326 delle 7.19 Gallarate-Luino, il 25309 in partenza da Luino alle 7.18 è partito da Laveno Mombello e non da Luino. Il 25307 da Luino ha viaggiato con 13 minuti di ritardo, il 25319 ha 33 minuti di ritardo per accertamenti lungo la linea.

LE ALTRE LINEE

Sulla Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano il treno 5302 viaggia con 12 minuti di ritardo.

il treno 24108 sulla Saronno-Seregno-Milano-Albairate parte da Milano a causa dell’eccessivo ritardo accumulato da un treno in arrivo.

Guasto anche sulla linea Treviglio-Milano-Varese: 12 minuti di ritardo per i treni 23011 e 10617.