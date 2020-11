A Laveno Mombello 154 persone positive

Sono 154 le persone che risultano positive al Covid19 nel comune di Laveno Mombello in data 11 novembre 2020, secondo i dati riportati da Ats. Un numero in aumento rispetto alla settimana scorsa, quando il 2 novembre risultano 71 (così come riportato dal grafico di Laveno Mombello e Dintorni). La crescita quindi è significativa e in linea con quanto sta succedendo in tutto il Varesotto, colpito duramente dalla seconda ondata del Coronavirus.

I dati sottolineano, inoltre, che nel comune di Laveno Mombello ci sono 15 persone in quarantena mentre non risultano casi nella Rsa, Fondazione Menotti Bassani.

Grafico da Laveno Mombello e Dintorni