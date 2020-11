I libri rinati di Francesca Testa in mostra alla Galleria Boragno

Bustolibri.com torna ad accogliere un evento aperto al pubblico nei suoi spazi di via Milano 4 a Busto Arsizio: da venerdì 6 a domenica 8 novembre la Galleria Boragno ospiterà la mostra personale “Once upon a time as well as now…” di Francesca Testa.

Come sempre nelle sue creazioni, l’artista utilizza come materiale di base libri destinati al riciclo, che nella loro nuova forma esprimono ancora i propri messaggi, modificati nell’aspetto ma non nell’essenza e nel valore.

La mostra sarà inaugurata venerdì 6 novembre alle 17, con gli interventi del vicesindaco e assessore a Identità, Cultura e Sviluppo della Città di Busto Arsizio, Manuela Maffioli, dei professori Patrizia Fazzini e Mario Voria, docenti dell’ART “P.Candiani-P.Bausch”, e del musicista Michele Rabuffetti.

L’esposizione resterà poi aperta al pubblico fino a domenica 8, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

L’ingresso alla mostra è libero; al momento dell’accesso sarà rilevata la temperatura corporea. È obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento.