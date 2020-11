Milano-Cortina 2026, Fontana: “Il nostro impegno continua”

«Abbiamo sempre creduto e continuiamo a credere in un progetto che potrà garantire un importante indotto economico a tutta la Lombardia e all’intero Paese. Da parte nostra, come Regione, gli sforzi economici messi in campo sono ingenti e lo dimostra il recente ‘Piano Lombardia’ dove trovano spazio anche importanti risorse destinati a Milano-Cortina 2026».

Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta l’annuncio del ministro Paola De Micheli relativamente alla firma del decreto che finanzia le opere infrastrutturali per le Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026.