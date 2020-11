Il presidente Pirola non è contento, confronto con squadra e staff per cambiare rotta alla Uyba

Il Bisonte non è stato digerito in casa Uyba. Dopo la sconfitta di mercoledì 18 novembre nel recupero di campionato alla e-work Arena, nella mattinata di oggi – giovedì 19 novembre – il presidente Giuseppe Pirola ha convocato giocatrici e staff alle 8 per un confronto sulla situazione.

Il faccia a faccia, secondo i presenti, è stato costruttivo, ma il numero uno della Uyba ha manifestato il disappunto per la recente brutta sconfitta: il rispetto per la maglia, da onorare sempre per il rispetto di sponsor, tifosi, istituzioni e tutti gli amici della UYBA sono stati i temi toccati da Pirola.

Tre le parole chiave: fiducia, ripartenza e opportunità di riscatto, in questo finale di girone di andata con la Champions League alle porte.