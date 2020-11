Il Bisonte fa male alla Uyba. Alla e-work Arena finisce 0-3

Ancora un risultato negativo per la Unet e-work Busto Arsizio che alla e-work Arena perde per 0-3 (15-25, 18-25, 20-25) contro la Il Bisonte Firenze di coach Mencarelli.

Gennari e compagne hanno subito dal primo minuto il gioco delle toscane, con una Nwakalor in grande spolvero (per le 22 punticon il 44% offensivo, 4 muri).

Le biancorosse hanno perso male il primo set e nel secondo hanno dovuto fare a meno della centrale Herrera Blanco, rientrata in campo dopo lo stop per Covid, che però si è infortunata alla caviglia e ha dovuto lasciare il campo. Il terzo non è andato meglio, con le ragazze di coach Mencarelli determinate a vincere. Nessuna delle biancorosse è arrivata a doppia cifra a tabellino, con Gray ferma a 9 punti, Mingardi 8 e Gennari 7. Dall’altra parte oltre alla già citata Nwakalor, buona prestazione per Beliën 12 e Van Gestel 11.

A fine partita Marco Fenoglio fatica a commentare una prestazione brutta sotto tutti gli aspetti: “Faccio fatico a commentare una prestazione del genere: ho provato a cambiare tutto quello che potevo. E’ una squadra, la mia, in grossa difficoltà, stiamo passando un momento difficilissimo. Non voglio alibi, anche se c’è da dire che non ce ne va dritta una: di nuovo un infortunio, che ci creerà ancora problemi anche durante gli allenamenti. Oggi forse abbiamo toccato il punto più basso della stagione. Abbiamo problemi tecnici, ma più problemi psicologici e di approccio alla partita: c’è paura di giocare a pallavolo e si attacca col braccino”.

Adesso le ragazze devono voltare pagina velocemente perché sabato 21 novembre a Busto arriva la Igor Gorgonzola Novara, in una sfida che sulla carta si presenta difficile.

La partita

Coach Fenoglio schiera Poulter in regia, Mingardi opposto, Gennari e Gray in attacco, Olivotto e Stevanovic al centro, Leonardi libero.

Nel primo set il Bisonte parte forte con Belien e Nwakalor (1-4). Gray ci prova ma Guerra si esalta a muro e per la Uyba è -6 (2-8). Le padrone di casa pasticciano e Firenze approfitta (8-16 e time-out Busto). Fenoglio prova a cambiare le carte e mette in campo Escamilla per Mingardi, ma non serve (11-19). Il set è ormai compromesso e le ospiti chiudono 15-25.

Nel secondo parziale Gennari e compagne partono meglio (3-1) ma il vantaggio dura poco e Firenze ritrova subito il +2 (3-5) con Guerra. Fenoglio cambia tutto, inserendo Bonelli per Poulter, Herrera Blanco per Olivotto ed Escamilla per Gray. Firenze è padrona del campo e scappa sul 7-13. Fenoglio ferma il gioco e al rientro in campo Gennari e Stevanovic provano a invertire la rotta (9-13), ma le toscane allungano di nuovo (10-16). Guerra segna due aces che fanno male 10-18. Sul 12-22 Herrera Blanco è costretta ad uscire per un infortunio alla caviglia e Firenze chiude 18-25.

Nel terzo set Fenoglio riparte con la formazione iniziale e ancora una volta la Uyba si porta sul 3-1. L’ace di Nwakalor porta le toscane in vantaggio e ancora una volta per le padrone di casa inizia la rincorsa al Bisonte (4-8). Fenoglio prova ancora Bonelli per Poulter e le biancorosse provano a invertire la rotta, portandosi sull’8-14. Nwakalor attacca e mura per il 10-17, Mingardi ci prova (18-22) ma alla fine chiude Firenze 20-25.

Il Tabellino

Unet e-work Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze 0-3 (15-25, 18-25, 20-25)

Unet e-work Busto Arsizio: Poulter 2, Olivotto 4, Gennari 7, Bonelli, Gray 9, Leonardi (L), Mingardi 8, Piccinini ne, Cucco ne, Campagnolo ne, Stevanovic 4, Escamilla 2, Bulovic 1, Herrera Blanco.

Il Bisonte Firenze: Enweonwu ne, Cambi 4, Lazic ne, Van Gestel 11, Alberti ne, Panetoni, Beliën 12, Guerra 8, Kone 1, Nwakalor 22, Acciarri ne, Venturi (L).

Arbitri: Venturi – Armandola

Note. Uyba: ace 3, errori 6, muri 3. Firenze: ace 5, errori 4, muri 8.