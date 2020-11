Valganna dà l’addio allo storico vigile Marino Gafforini

Lo si vedeva puntuale ogni mattina in divisa, cappello e paletta per far rallentare le auto che entravano a Valganna dalla strada che costeggia la torbiera: una curva un po’ secca col pavé dove gli scolari andavano mano nella mano verso la scuola.

Lui era lì, il Marino, che squadrava tutti gli automobilisti in passaggio e con un colpo d’occhio legato a baffi e pizzo sembrava dire: «Vedi di rallentare, e al volo».

E tutti rallentavano.

Marino Gafforini era un personaggio conosciutissimo in paese, rispettato dai grandi e adorato dai bambini che di frequente gli lasciavano messaggi d’affetto.

Per questo in molti piangono la sua scomparsa avvenuta la notte scorsa, a 69 anni.

Era stato premiato in consiglio comunale e la pensione era arrivata dopo oltre quarant’anni di onorato servizio, nella sua Valganna ha lavorato dal 1993 al 2017.

Risiedeva a Ghirla, era sposato e aveva due figli.

Sulla pagina facebook il messaggio degli ex colleghi: «L’amministrazione comunale ed i dipendenti ricordano con affetto il caro Marino e porgono alla famiglia sentite condoglianze».