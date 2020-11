Varese, ruba in un negozio e dalla mascherina spunta la droga

Nascondeva la droga dentro la mascherina, ma si è fatto pizzicare per un furto di mazzancolle e di insalata in un supermercato di Varese.

L’uomo, un 26enne di origine marocchina, già noto per altri precedenti di polizia, è stato sorpreso dalla vigilanza del negozio mentre rubava merce dagli scaffali riservati ai generi alimentari.

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Varese intervenuti gli hanno trovato addosso le confezioni di cibo rubate, ma non solo quelle.

Infatti mostrava uno strano rigonfiamento della mascherina anticovid indossata. Invitato a toglierla, il 26enne ha prima tergiversato, per poi arrendersi: all’interno della mascherina di stoffa nera era cucito un secondo strato che fungeva da tasca, dove erano nascoste diverse dosi di hashish pronte per essere spacciate. Dalla perquisizione sono spuntate anche banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio. La mascherina artigianale, la sostanza stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati e l’uomo è stato denunciato, oltre che per i reati di furto aggravato e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, anche per la violazione della normativa sugli stranieri.