Veddasca, continuano i lavori sulla sp5, Passera alla Provincia: “Grazie”

«Certo che un ringraziamento sentito all’Amministrazione Provinciale di Varese dobbiamo proprio farlo!».

Fabio Passera non ha dubbi: i lavori di Villa Recalcati per ripristinare la normalità lungo la strada provinciale 5 che si inerpica su per la montagna sono un toccasana per una zona difficile come quella delle valli, in cui spostarsi già di per sè risulta complicato.

«Sono passati quasi tre mesi da quella terribile alluvione del 28/29 agosto, ma continuano quasi senza sosta i lavori lungo la SP5. Complice anche il gran lavoro che come Comune stiamo realizzando con il taglio delle “fasce boscate” a monte della strada (senza dimenticare il nostro intervento dello scorso anno alla pineta di Lozzo e le asfaltature realizzate nel corso del 2020!) si ha davvero l’impressione di un cantiere che avanza senza sosta», scrive Passera.

«Qualche volta siamo stati critici con Villa Recalcati, ma adesso è il momento di dire solo una parola: grazie», conclude Passera.