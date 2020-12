Il 7 dicembre giornata dedicata ai vaccini dei bambini dai 2 ai 6 anni

Approfittando della chiusura per ponte delle scuole, l’ASST Sette Laghi organizza per lunedì 7 dicembre la giornata dedicata al vaccino antinfluenzale per i bambini dai 2 ai 6 anni residenti nell’area territoriale di competenza aziendale.

QUI I NUMERI E LE INDICAZIONI – Vaccinazione antinfluenzale bambini

Per ricevere la prestazione, che verrà somministrata tramite uno spray nasale, sarà necessario prenotarsi telefonicamente ai numeri di telefono indicati nella locandina allegata.

In ognuna delle sette sedi vaccinali, ogni bambino riceverà, oltre alla vaccinazione, il diploma di coraggio e un goloso omaggio grazie alla collaborazione della Fondazione Il Circolo della Bontà. La vaccinazione è importante: quale miglior dono per i nostri bambini?