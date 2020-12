Ats Insubria cerca un assistente tecnico per il magazzino aziendale

ATS Insubria, l’Agenzia di Tutela della Salute – Varese e Como – ha pubblicato un avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico, a tempo determinato, della durata massima di otto mesi, di Assistente Tecnico (cat. C) da assegnare al magazzino aziendale. Scadenza 28 dicembre 2020

L’avviso e le relative informazioni sono pubblicati nella sezione Bandi di Concorso sul sito di ATS Insubria.