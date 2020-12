Auto ribaltata a Gallarate, soccorsa una donna

Mezzi di soccorso in azione a Gallarate, lungo la via Bernardino Luini, per un incidente stradale avvenuto intorno alle 20.30 di oggi, martedì 22 dicembre. Per cause ancora da accertare un’automobile si è ribaltata lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e un’automedica e un’ambulanza che hanno soccorso una donna di 63 anni.