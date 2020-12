Una cena virtuale per fare comunità, “gli albizzatesi ci mettano la faccia”

In un’annata “particolare” nella quale feste e assembramenti sono da evitare, per non dire vietati, le associazioni albizzatesi e l’amministrazione comunale non si sono lasciati scoraggiare e hanno organizzato un modo alternativo per sentirsi comunità. Lo hanno fatto con tante iniziative ma con una in particolare che ci tengono a raccontare per coinvolgere più albizzatesi possibili: la cena virtuale con i prodotti di bar, ristoranti e pizzerie del paese.

Come funziona l’iniziativa: l’obiettivo è quello di realizzare un manifesto con le foto degli albizzatesi mentre consumano a casa proprio le pietanze d’asporto acquistate dai seguenti locali albizzatesi:

Pizzeria “Casa Mia” – tel 0331 1355064

Pizzeria “Pulcinella”- tel 0331 992296

Pizzeria “Vortice di Sapori” – tel 0331 990161

Circolo di Valdarno – tel 0331 993563

Gastronomia con fast food “Siamo Napoli” – tel 346 7996398

Chiosco “La Fornace” – tel 349 2117669

Osteria “Giro di vite” – tel 0331 987527

Circolo The Family – tel 371 4651369

La richiesta è poi quella di scattarsi una foto e inviarla via whatsapp al numero 3486741083 (c’è tempo fino al 24 dicembre) Le associazioni realizzeremo un bellissimo manifesto che andrà a rappresentare una cena virtuale a testimonianza del Natale albizzatese.

L’idea e la sua realizzazione sono della ProLoco di Albizzate, l’associazione Aido, la Onlus CAOS, l’Avis, il Corriscuola e l’assessorato al commercio del Comune di Albizzate.