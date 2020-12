Dovete muovervi per le feste? Occhio alle chiusure autostradali

Dovete muovervi per le feste? Occhio alle chiusure delle autostrade. Lo sappiamo che tutti faranno i conti con le limitazioni agli spostamenti tra Regioni e tra Comuni diversi. Però se potete muovervi nei limiti consentiti (per lavoro o altro) può essere utile sapere dove ci saranno cantieri, a partire dalle autostrade gestite da Milano-Serravalle, che comprendono anche le importanti Tangenziali di Milano. Le chiusure qui comunicate sono quelle previste tra 21 e 31 dicembre 2020.

A7 MILANO-SERRAVALLE

Per lavori di manutenzione giunti di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 21:00 di Lunedì 21 Dicembre alle ore 06:00 di Martedì 22 Dicembre 2020, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nella tratta compresa tra gli svincoli Casei Gerola (Km 49+980) e Gropello Cairoli (Km 30+644), rami di svincolo interclusi ed Area di Servizio Dorno Est (Km 33+720) compresi. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Autostrada al casello di Gropello Cairoli (Km 30+644).

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di ammodernamento dei dispositivi sicurvia e impianto di illuminazione, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 21 Dicembre alle ore 06:00 di Martedì 22 Dicembre 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A7 (Km 20+366) in uscita per Milano da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A7-A50 (Km 20+366) in entrata da A7 Genova per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+368).

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di manutenzione segnaletica verticale, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 21 Dicembre alle ore 06:00 di Giovedì 24 Dicembre 2020, esclusivamente in pari orario notturno per tre (3) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra gli svincoli Usmate fraz.ni Corrada – San Carlo (Km 29+345) e Vimercate Nord (Km 28+137), rami di svincolo interclusi e Area di Servizio Vimercate Ovest compresi. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo Vimercate Centro (Km 25+165).

Per lavori di manutenzione giunti di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Martedì 22 Dicembre alle ore 06:00 di Giovedì 24 Dicembre 2020, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da MI-Lambrate e S.P.103 Segrate (Km 7+374) per carreggiata nord (direzione Venezia-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione sud allo svincolo MI-Rubattino (Km 5+927) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

A52 TANGENZIALE NORD

Per lavori di manutenzione impianti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 21 Dicembre alle ore 06:00 di Giovedì 24 Dicembre 2020, esclusivamente in pari orario notturno per tre (3) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Como-Meda) nella tratta compresa tra l’Interconnessione A52-A4 Torino (Km 4+304) e Monza Centro / Sesto 1° Maggio (Km 5+281). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in Autostrada A4 direzione Torino, per il successivo ingresso in Tangenziale Nord allo svincolo S.S. 36 MI-Viale Zara (km 6+374). Contestualmente saranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Monza – S. Alessandro e Interconnessione A4-A52 provenienza Venezia (km 4+304) per la medesima carreggiata nord. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo Monza Centro / Sesto 1° Maggio (km 5+281).

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 21 Dicembre alle ore 06:00 di Giovedì 24 Dicembre 2020, esclusivamente in pari orario notturno per tre (3) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra gli svincoli Sesto San Giovanni – 1° Maggio (Km 5+281) e Interconnessione A4-A52 (Km 4+304), rami di svincolo interclusi compresi. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale Nord allo svincolo Sesto San Giovanni-Viale Italia (Km 3+012).

In caso di maltempo le lavorazioni di cui sopra potranno essere rinviate e recuperate

nel corso del primo giorno utile consecutivo, con pari modalità ed orari.