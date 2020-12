Il duo Omoos nel quarto appuntamento con i concerti del Puccini di Gallarate

Giovedì 24 dicembre 2020 alle 20.30 è in programma da Gallarate il quarto concerto della rassegna musicale “Virtuose e Virtuosi in Virtuale” sul canale YouTube del Conservatorio G. Puccini .

Suonerà il duo Omoos, due ragazzi, Silvia Gatti e Gabriele Salemi, che proporranno “Franz Schubert e Maurice Ravel:

Fantasia e Fiabe”, con un programma destinato al pianoforte a 4 mani.

Programma:

Franz Schubert ​(1797 – 1828): Fantasia in fa minore ​per pianoforte a quattro mani op.103 D.940

– Allegro molto moderato – Largo

– Allegro vivace

– Tempo I

Maurice Ravel ​(1875 – 1937)​ ​- Ma mère l’oye​, ​5 Pezzi infantili per pianoforte a quattro mani

I – Pavane de la Belle au bois dormant

II – Petit Poucet

II – Laideronnette, Impératrice des Pagodes IV – Les entretiens de la Belle et de la Bête

V – Le jardin féerique

Curriculum:

Il duo Omonóos (dal greco “in armonia”) si forma nel 2015, in occasione della rassegna di concerti “Flying notes – Note in volo Malpensa”.

Tra il 2016 e il 2020 si è esibito in molteplici occasioni: nell’auditorium del Club House al JCR di Ispra; presso il Salone d’Onore della Casa di riposo per musicisti “Giuseppe Verdi” a Milano; presso l’auditorium “Giorgio Gaber” del palazzo Pirelli; presso la sala “Fellini” a Chianciano Terme, presso l’auditorium “S. Domenico” di Foligno, per la rassegna concertistica “Piano City Milano” e in altre occasioni.

Tra il 2018 e il 2020, il duo pianistico ottiene numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali, tra i più importanti: primo premio al concorso internazionale “Clara Wieck Schumann” di Massa, primo premio assoluto al concorso nazionale “Musica da Camera per giovani artisti” di Milano, primo premio al concorso nazionale “Ravel” di Buriasco, primo premio assoluto al concorso internazionale “Città di Stradella” e primo premio al concorso pianistico internazionale “San Donà di Piave”.

Il duo ha partecipato a varie masterclass: con il Duo Maclé (Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi), con Luca Ciammarughi e Alfonso Alberti (repertorio moderno e contemporaneo).​ ​Attualmente, si forma sotto la guida di Maria Clementi​.