Il “grazie” dei commercianti di Cassano, che reagiscono insieme

A Cassano Magnago l’unione fa la forza: lo sanno anche i commercianti della rete Intraprendiamo Cassano, che cercano di reagire insieme alle difficoltà dell’emergenza.

«In questo momento così delicato, sia per le attività commerciali che per i singoli cittadini, tante sono le iniziative messe in atto per cercare di dare una spinta alla ripartenza. Primo fra tutti l’intervento del nostro Comune che ha deciso di ridimensionare gli addobbi natalizi della nostra città, fermo restando l’illuminazione dei punti simbolo, al fine di creare un fondo da utilizzare nel prossimo futuro per sostenere la ripartenza delle attività economiche e della città tramite iniziative di vario tipo».

«Come Intraprendiamo Cassano, gruppo che racchiude molte delle attività economiche del nostro territorio, dopo aver accolto positivamente questa decisione, abbiamo pensato di creare un ulteriore stimolo di unione fra commercio, cittadini e amministrazione allargando l’ormai consolidato concorso dei presepi alle decorazioni in generale, cosicché tutta la città possa essere partecipe dell’illuminazione delle nostre vie e dei nostri balconi e giardini, chiamata già accolta favorevolmente dalle parrocchie che provvederanno ad illuminare le piazze delle nostre chiese (tutti i dettagli verranno divulgati dalla pagina Facebook comunale). Un bel modo, riteniamo, per consolidare il legame col territorio e il sostegno reciproco».

«Le attività cassanesi ci sono, sono pronte a ripartire e a mettere anima e cuore per infondere una ventata di forza e positività al nostro territorio, forti dell’appoggio dei propri concittadini che, sicuramente, ancora una volta saranno pronti a sostenerle. Quindi, come recita un adesivo speciale (gentilmente realizzato a titolo gratuito da un etichettificio cassanese) che troverete sui vostri acquisti natalizi. Grazie da noi, grazie dalla nostra città!»