Il tuffo di una rara strolaga maggiore al Parco della Quassa

Foto e video di Luca Giussani

Una strolaga maggiore, specie migratrice rara in Italia e svernante irregolare, ripresa in tutta la sua bellezza a nuoto tra il golfo della Quassa e la sponda piemontese del Lago Maggiore.

Originarie dell’Islanda – ma anche della Groenlandia e della Regione Neartica del Nord America – durante gli inverni le strolaghe (nome scientifico Gavia Immer) si spostano lungo le coste europee, in particolare Scandinavia, Isole Britanniche e coste atlantiche della Francia.

Come spiegato da Roberto Aletti del Gruppo Insubrico di Ornitologia (GIO), che ha avvistato e filmato l’esemplare, l’uccello acquatico era in tuffo in cerca di cibo nel Sud del Verbano insieme a una strolaga mazzana (Gavia Artica).

«È stato molto interessante verificare durante l’osservazione, e successivamente dalle foto e dai filmati, le differenze tra le due specie – scrive Aletti –. In provincia di Varese sono documentate in totale altre dieci segnalazioni, la più recente risale ad ottobre 2018 sul Lago di Varese mentre le altre, ad eccezione di una sola osservazione sul fiume Ticino in località Porto della Torre (gennaio 2006), sono tutte relative al Lago Maggiore (anni: 2008 2007 2006 1997 1930 1926 e 1867)».

La strolaga è stata osservata una prima volta da Luca Giussani che l’ha fotografata tra Ispra e Ranco lunedì 15 dicembre per poi essere avvistata anche il giorno seguente da Luca Bergamaschi e D. Panaretti dalla sponda piemontese di Arona.