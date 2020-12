Incendio in via Ratti a Legnano, fiamme in un bar

Incendio in un bar in via Ratti a Legnano. I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo le 12 di oggi, 9 dicembre. Sul posto anche i soccorritori della Croce Rossa di Legnano.

Dalle prime ricostruzioni a scatenare l’incendio, che ha interessato tutti i locali del bar, sarebbe stato un corto circuito alle luci dell’albero di Natale. Fortunatamente nessuno si trovava all’interno dell’esercizio commerciale: la proprietari, giunta sul posto, ha però avuto un mancamento ed è stata soccorsa dagli operatori presenti.

Ancora in corso gli accertamenti per verificare le cause dell’incendio e le operazioni per la messa in sicurezza dell’area. Via Ratti è chiusa al traffico fino all’incrocio con piazza Carroccio compreso.