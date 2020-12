Incidente sulla statale a Castronno, a terra un uomo in bicicletta

Un incidente stradale si è verificato lungo la strada statale gallaratese a Castronno nella serata di giovedì 17 dicembre.

Per cause ancora in fase di accertamento intorno alle 18.30 una persona in bicicletta è stata travolta ed è rimasta a terra, riversa sulla sede stradale.

Il traffico è rimasto paralizzato per diverso tempo mentre sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con ambulanza e automedica in codice rosso.

L’incidente è avvenuto tra Cascine Maggio e la rotonda dello svincolo autostradale.