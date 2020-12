Marco Guerzoni conquista il podio di The Voice senior

Si è capito fin da subito che, Per la sua presenza scenica e per le sue capacità vocali, Marco Guerzoni sarebbe avrebbe avuto fortuna in The Voice Senior, versione over 60 del talent di Rai 1.

Ma quando, dopo essere arrivato alla finale, il pubblico ha decretato con il televoto che faceva parte del podio, il respiro della vittoria è stato più vicino, anche se non è stato colto appieno.

Il grande vocalist, che ora abita a Stradella, è arrivato terzo, in un podio davvero prestigioso: a vincere è stato il cantautore xx e seconda è arrivata xxx grande voce al servizio dei cantanti che ha concluso le sue perfomrance con la difficilissima “Ti sento” dei Matia Bazar.

«The voice senior è stato un programma che ha dato giustizia alla musica, premiando un cantautore rimasto per anni in una nicchia, una gran voce che è sempre stata dietro ai protagonisti, e a un interprete che ha fatto una grandissima gavetta senza emergere come meritava. Han vinto tutti” ha commentato il giudice di Guerzoni, Gigi D’Alessio.