NeverWas Radio presenta un mini festival online dedicato ai libri

Un festival dedicato ai libri, tutto online. Lo presenta NeverWas Radio che da oggi (7 dicembre) fino all’11 dicembre presenta “Volumi”, un mini festival digitale dedicato ai libri e ai lettori.

«Sono cinque giorni pensati apposta per gli amanti della carta stampata, con tantissimi consigli di lettura, interviste, approfondimenti e la nuova stagione del podcast letterario “Quarta di Copertina”», spiegano gli organizzatori.

L’iniziativa si svolgerà sul profilo Instagram di NeverWas Radio e vedrà la possibilità di ascoltare dirette, interviste e le puntate del podcast dedicato ai libri di cui spiegano: «E’ il luogo-non-luogo dove si incontrano l’opera e la vita di uno scrittore. E’ la meta dei curiosi, che non si accontentano di ciò che l’autore vuole offrire di sé, e cercano di coglierlo sul fatto, con le mani ancora sporche d’inchiostro. Un modo per ricordarci che ci sono persone dietro le pagine, e tutta una vita tra le righe. Perché in fondo è proprio l’Umanità, quello che andiamo sempre cercando nei libri». Il podcast è scritto da Anna Rusconi e prodotto da NeverWas Radio.

Link per ascoltare Quarta di Copertina:

Il programma:

VOLUMI | Parliamo di Libri

PROGRAMMA

LUN 7/12 – QUARTA DI COPERTINA

Ep1 – “La malattia di Molière”

disponibile su tutte le piattaforme streaming

L’INTERVISTA

“Quarta di Copertina”. Alla scoperta della nuova stagione del podcast prodotto da NeverWas Radio, dove la vita e l’opera dell’autore si incontrano. con Elisa Begni e Anna Rusconi (autrice del podcast), in diretta alle 21:00 su instagram.

GLI IMPERDIBILI

Romanzi d’Altrove – 5 libri per fare il giro dell’Asia

Martedì 8 dicembre

QUARTA DI COPERTINA

Ep2 – “Il razzismo di H.P. Lovecraft”, disponibile su tutte le piattaforme streaming

L’INTERVISTA

“Oltre i 90minuti” – Storie di Resistenza nel Calcio

Storie di attivismo e di inclusione, che raccontano questo sport senza ricorrere alla tradizionale narrazione maschilista e bomberista con Ruggero Vultaggio e Francesco Fontana, autore del libro, in diretta alle 21:00 su Instagram

GLI IMPERDIBILI

Musica stampata – 5 Libri sulle 7 note

Mercoledì 9 dicembre

QUARTA DI COPERTINA

Ep3 – “L’etica di Franz Kafka” disponibile su tutte le piattaforme streaming

L’INTERVISTA

“Chi l’avrebbe mai detto”

Vitruvio, Seneca, Svetonio, Cesare, Tacito e gli altri: cose che nessuno sa sugli autori latini che conoscono tutti (ma che pochi hanno letto) con Andrea Castellanza (autore di Bistory) e Chiara Boracchi (autrice di Archeoparole). In diretta alle 19:00 su instagram.

GLI IMPERDIBILI

Mind the Gap – 5 Libri per il cambiamento

Giovedì 10 dicembre

QUARTA DI COPERTINA

Ep4 – “Il viaggio di Jules Verne” disponibile su tutte le piattaforme streaming

L’INTERVISTA

“Pubblicare un Fumetto in Italia? Missione Impossibile”

Riflessioni, divagazioni e pareri (rigorosamente non richiesti) con Sebastian Paolo Righi e Francesco Olivieri, alias Frekt (fumettista e podcaster). In diretta alle 21:00 su instagram

GLI IMPERDIBILI

Non è un paese per giovani (scrittrici), 5 Libri (e un problema)

Venerdì 11 dicembre

QUARTA DI COPERTINA

Ep5 – “Il segreto di Lewis Carroll” disponibile su tutte le piattaforme streaming

L’INTERVISTA

“Libri da Tour” – Cosa leggono i Giuda in giro per il mondo, nelle lunghissime ore di viaggio tra un concerto e l’altro? con Nicolò Cagnan e Lorenzo Moretti (chitarrista dei Giuda). In diretta alle 21:00 su instagram

GLI IMPERDIBILI

Duluth Comics, 5 Fumetti che hanno salvato il 2020

