Nuova protesta degli anarchici in centro a Saronno. Nel pomeriggio di sabato 19 dicembre, intorno alle 16, una trentina di ragazzi, riconducibili al collettivo Adespota, hanno iniziato un corteo per le vie centrali della città. Con il supporto di fumogeni colorati e striscioni con diverse scritte, hanno cominciato il loro percorso tra le vie pedonali del centro. Sul posto sono subito intervenute le forze dell’ordine, per seguire il corso della manifestazione. Lo striscione in testa al corteo recita: “Approfittano della paura, lucrano sulle nostre vite. Liberiamocene!”