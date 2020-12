Si ribalta con l’auto nel giorno di Natale

Brutto incidente in viale Guglielmo Marconi a Tradate. Per cause da accertarsi il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo e dopo aver impattato contro una pianta si è ribaltato sulla sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un fuoristrada e un’autopompa. Hanno subito messo in sicurezza il veicolo, alimentato a GPL e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.