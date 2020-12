Un Natale speciale, tanti auguri da VareseNews

Sarà un Natale molto particolare. Ce lo sentiamo dire spesso, ma serve fino a un certo punto perché lo sappiamo bene tutti. Arriva dopo nove mesi impegnativi che ci hanno mandato sotto sopra.

A VareseNews ci siamo domandati più volte cosa fare oltre al nostro classico lavoro di informazione. Abbiamo deciso due cose: lanciare comunque il nostro progetto della membership di +VareseNews e di fare alcuni piccoli omaggi con un video natalizio, un podcast dedicato alla figura di Gianni Rodari e alcuni racconti.



Gianni Rodari è nel cuore di grandi e bambini. Le sue fiabe, le sue filastrocche e i suoi racconti hanno conquistato intere generazioni e ancora oggi resta uno dei più grandi scrittori del novecento italiano.



Questo è l’anno in cui si festeggiano i cent’anni dalla nascita e non c’è occasione migliore per ricordarlo e per ritrovarsi con un libro in mano a leggere i suoi scritti. L’arrivo del Natale è un’occasione in più per riscoprire le magia delle parole e dell’immaginazione. Mettetevi comodi quindi, è arrivato il momento di dedicargli qualche minuto.

Ecco il podcast che gli abbiamo dedicato, dove troverete le voci di Vanessa Roghi, storica e scrittrice (è autrice anche di Lezioni di Fantastica: Storia di Gianni Rodari), e di Chicco e Betty Colombo, artisti di Cazzago Brabbia.

Una lista di film per bambini realizzata dal collettivo dell’associazione Filmstudio 90, fondatore della storica associazione varesina che da trent’anni promuove il cinema di qualità

Abbandonato in fin di vita nei boschi, il cane Christmas ha trovato una famiglia. Ad un anno di distanza sta imparando ad essere amato dalla nuova famiglia adottiva.

Il 14 dicembre abbiamo lanciato +VareseNews. Un progetto che arriva per festeggiare i nostri 23 anni di vita. Un patto con i nostri lettori per far crescere sempre meglio il giornale e le attività che gestiamo.

Siamo convinti che l’informazione sia uno degli elementi più importanti per la vita delle comunità. La buona informazione fa bene a tutti e ha un valore per lo sviluppo. Richiede cura e professionalità. Da sempre il nostro impegno va in quella direzione. Ora vogliamo rilanciare coinvolgendo in modo forte tutte le persone.

Varesenews resterà gratuito, ma ha bisogno di energie nuove e di una carica che ha come protagonisti i lettori, i cittadini, le associazioni, le imprese. Da qui nasce l’idea di +VareseNews. Un progetto partecipato che prevede anche delle opportunità per chi aderisce. Sapendo che la più grande resta la relazione sempre più stretta con tutto il nostro lavoro.

Abbonatevi. È il regalo più bello che potreste farvi, che potreste farci. Farà bene a tutti.