Sotto l’albero di Natale un podcast dedicato a Gianni Rodari

Gianni Rodari è nel cuore di grandi e bambini. Le sue fiabe, le sue filastrocche e i suoi racconti hanno conquistato intere generazioni e ancora oggi resta uno dei più grandi scrittori del novecento italiano.

Questo è l’anno in cui si festeggiano i cent’anni dalla nascita e non c’è occasione migliore per ricordarlo e per ritrovarsi con un libro in mano a leggere i suoi scritti. L’arrivo del Natale è un’occasione in più per riscoprire le magia delle parole e dell’immaginazione. Mettetevi comodi quindi, è arrivato il momento di dedicargli qualche minuto.

Ecco il podcast che gli abbiamo dedicato, dove troverete le voci di Vanessa Roghi, storica e scrittrice (è autrice anche di Lezioni di Fantastica: Storia di Gianni Rodari), e di Chicco e Betty Colombo, artisti di Cazzago Brabbia.

Qui un video realizzato dall’Università di Bologna dedicato alla scrittura e alla vita di Gianni Rodari, con Donatella Lombello, studiosa di letteratura per l’infanzia.