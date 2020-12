Prima vittoria per la Uyba in Champions League

Prima vittoria in Champions League per la Unet e-work Busto Arsizio che nella seconda gara della “bolla” di Scandicci vince per 2-3 (17-25, 22-25, 25-21, 25-22, 14-16) contro le polacche del Developres SkyRes Rzeszow. Una vittoria importante per le ragazze di coach Fenoglio, che però non esalta visto che le biancorosse, avanti 2-0, si sono fatte rimontare e si sono giocate il tutto per tutto nel quinto set, vinto solo ai vantaggi.

Ottima prestazione per Gray che chiude con 23 punti totali e il 50% positivo e per l’opposto Mingardi, autrice di 25 punti (43%) Il Rzeszow di coach Antiga nel corso del match è cresciuto molto e nel terzo e quarto set, complice anche un calo delle bustocche, ha saputo imporre il proprio gioco e rimontare una situazione che sembrava ormai tutta a favore della formazione italiana. Nel quinto parziale a “salvare” la Uyba, un ottimo turno in battuta di Stevanovic e la grande determinazione delle attaccanti Gray e Mingardi.

Nella panchina bustocca spiccava la maglia gialla indossata da Piccinini, schierata come secondo libero e entrata in campo nella fase finale del secondo set, una scelta tattica che ha permesso a coach Fenoglio di poter inserire in seconda linea anche la giovane Chiara Cucco (il secondo libero ufficiale della formazione), che a soli 18 anni ha debuttato in Champions League andando a rinforzare il reparto difensivo nei momenti cruciali.

Giovedì alle ore 17:30 la Uyba giocherà l’ultima partita della fase di andata dei quarti di Champions contro le tedesche dello Schwerin.

La partita

Coach Fenoglio schiera Poulter in regia, Mingardi opposto, Gray e Gennari in attacco, Herrera Blanco e Stevanovic al centro, Leonardi libero.

Il primo set si apre subito con scambi lunghi che accendono la sfida tra le due formazioni che procedono punto a punto (4-4-). Gray e Mingardi spingono sull’acceleratore e la Uyba va sul 5-7. Mingardi allunga sfruttando le mani del muro avversario (7-11 time-out Antiga) e nella fase centrale del set le biancorosse mantengono il vantaggio 12-17. Blagojevic e Lazic provano a ridurre la distanza(14-17) ma Gray interrompe subito la serie polacca. Sul finale le bustocche tengono in mano le redini dl set, chiuso da Gray per 17-25.

Nel secondo parziale si parte ancora in equilibrio (6-6). Le attaccanti biancorosse scaldano il braccio e si portano sul 7-11. Efimienko e Blagojevic provano a dare la scossa al Rzeszow (15-16) ma Gennari e compagne non ci stanno e sul 17-20 coach Antiga ferma il gioco. Finale da brivido con Efimienko che fa paura a muro (21-22), ma Mingardi e Gray respingono la minaccia e per la Uyba è 22-25.

Nel terzo set dopo una partenza punto a punto (8-8), con una strepitosa Leonardi che difende ogni pallone, Rasinska ed Efimienko provano a lanciare la squadra polacca (12-10), che approfitta anche degli out di Gennari e Gray per avanzare (15-11 time-out Fenoglio). Blagojevic fa 16-11 ma le biancorosse non si arrendono e cercano di accorciare le distanze (19-16). Una scatenata Rasinska mette a terra il 21-16. Fenoglio cambia tutto mettendo in campo Escamilla, Bulovic, Bonelli e Piccinini com libero ma le polacche sono ormai proiettate alla vittoria (25-21).

Nel quarto set si torna alla formazione di partenza con la sola eccezione di Olivotto, preferita a Herrera Blanco. Si parte ancora in equilibrio (9-9) ma Rasinska porta il primo break (11-9). Efimienko mette a terra il 18-15, Gennari ritrova il -1 (18-17). Sul finale Lazic chiude il lungo scambio che porta al 22-19 (time-out Uyba). Olivotto spara lungo il 24-20 ed Efimienko rimanda tutto al quinto set (25-22).

Tie-break: Fenoglio conferma in campo Olivotto e Poulter. Partono male le biancorosse che si trovano a rincorrere (4-1) ma che reagiscono e ritrovano il pareggio (4-4). in campo si accende la battaglia nella fase finale Lazic e l’errore di Gray rimettono ancora tutto in discussione (13-13). Si va ai vantaggi. Mingardi attacca il 14-15 e mura il 14-16 finale.

Il tabellino

Developres SkyRes RZESZÓW – Unet e-work Busto Arsizio 2-3 (17-25, 22-25, 25-21, 25-22, 14-16)

Developres SkyRes RZESZÓW: Polanska 14 , Van Ryk 2, Grabka ne, Krajewska, Rasinska 24, Blagojevic 15, Stencel, Kaczmar 3, Efimienko 7, Lazic 17, Fidon Lebleu, Krzos (L).

Unet e-work Busto Arsizio: Poulter 2, Campagnolo ne, Olivotto 2, Gennari 9, Bonelli 1, Gray 23, Leonardi (L), Mingardi 27, Cucco, Escamilla 1, Bulovic, Herrera Blanco 5, Piccinini (L2), Stevanovic 10.

Arbitri: Sikanjic (LIE) – Lecourt (FRA)

Note. Rzeszow: ace 3, errori 15, muri 6. Busto: ace 2, errori 10, muri 10.