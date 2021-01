Bizzozero in lutto, addio a Giuseppe Di Caprio

La comunità di Bizzozero, a Varese, è in lutto per la morte di Giuseppe Di Caprio. Come scrive il portale Bizzozero.net, i funerali del 70enne saranno celebrati nella chiesa di San Carlo mercoledì 27 gennaio.

La cerimonia funebre è prevista alle ore 10,30 e sarà preceduta dalla recita del Santo Rosario, nel rispetto delle disposizioni volte a contrastare la diffusione del Coronavirus.

