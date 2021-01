Cento anni fa la nascita del “Capronissimo”

Un gigantesco idrovolante, uscito dagli hangar di Sant’Anna e pronto a prendere il volo. È datata 22 gennaio 1921, esattamente cento anni fa, la prima apparizione del Caproni Ca.60 Transaereo, soprannominato nelle cronache dell’epoca il “Capronissimo“.

A ricordare l’anniversario è la pagina Facebook dedicata al progetto Hangar Italy che promuove la tradizione storico industriale della provincia con le Ali.

“Era il pomeriggio del 22 Gennaio del 1921 e, a Sant’Anna di Sesto Calende, da un Hangar venne fatto uscire un Idrovolante dalle inusuali dimensioni. Capace di trasportare sino a 100 persone pesava 176 quintali di peso. Con una cabina lunga 30 metri le ali arrivano a raggiungerne ben 37. Per farlo volare confida su 8 motori, ciascuno con un’elica a 4 pale, ed il supporto di un pilota e due motoristi. Il suo nome era Caproni Ca.60 Transaereo soprannominato subito come Capronissimo. Costruito come un un unico prototipo nasceva come un grande idrovolante da trasporto passeggeri”.

La sua sorte però non fu delle migliori. “Volò – ricorda Hangar Italy – per due volte (il successivo 12 Febbraio e 4 Marzo) decollando dalle acque del Lago Maggiore. Precipitò però in acqua al termine del secondo danneggiandosi in modo grave ed irreparabile. Le uniche parti sopravvissute (alcuni frammenti dei galleggianti, un pannello di controllo, un motore) sono attualmente conservati presso il Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni di Trento”.