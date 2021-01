Due chiacchiere al telefono, un gruppo di pensionati aiuta le persone sole

L’idea è nata dopo aver visto un servizio al telegiornale che parlava dell’istituzione di un assessorato alla Solitudine. Il Tg spiegava che nel paese di Villa del Conte, in provincia di Padova, il comune aveva deciso di nominare un assessore per prendersi cura delle persone sole, sopratutto in un momento difficile come quello della pandemia che costringe ad una solitudine ancora più forzata.

Così un gruppo di pensionati di Varese ha deciso di “rubare” l’idea e di organizzarsi per aiutare le persone che vivono lunghe giornate nella solitudine. Nessuna assistenza particolare o la volontà di sostituirsi ai servizi di enti comunali o associazioni, ma la voglia di mettersi a disposizione per fare due chiacchiere con chi ne sente la necessità.

«Non siamo un gruppo politico o una associazione, solo un gruppo di amici che si è messo in gioco e vuole aiutare gli altri», spiega Ernesto Masina, scrittore varesino, conosciuto da molti per le sue pubblicazioni. Al momento quindi, c’è questo numero di telefono al quale le persone possono telefonare per parlare, raccontare la propria giornata, parlare di un libro, dei fatti del giorno, di musica o di tanto altro.

Al telefono risponderà Ernesto Masino o qualcuno dei suoi “colleghi” in questa avventura di solidarietà. Il numero di telefono è 335.5901742.