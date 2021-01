I Giovani Democratici celebrano i 100 anni del Partito Comunista d’Italia

I Giovani Democratici di Varese celebrano i 100 anni dalla nascita del Partito Comunista D’Italia. Nella giornata di domani, giovedì 21 gennaio, la giovanile dem trasmetterà infatti sulla propria pagina facebook la diretta di un incontro con il Professor Enzo Laforgia, docente di storia e filosofia al liceo classico Cairoli, Rocco Cordì ultimo segretario provinciale del PCI e Rosa Fioravante, giovane ricercatrice e scrittrice. L’incontro sarà un’occasione per tutti gli interessati di discutere e riflettere, anche criticamente, sulla storia e sull’attualità di quello che fu il Partito Comunista Italiano.

«100 anni 100 passi è il nome del nostro evento che trasmetteremo nella giornata di domani. Vogliamo infatti rivendicare la nostra storia culturale, il nostro percorso; ricordarci da dove viene una parte della nostra identità politica per capire dove siamo ora e cosa possiamo recuperare da quell’esperienza per individuare il percorso giusto da seguire oggi, verso un futuro di giustizia e di uguaglianza per tutti, che superi le distorsioni del mondo attuale» – sono le parole del segretario dei GD di Varese Michelangelo Moffa.

Appuntamento quindi domani alle ore 21 sulla pagina Facebook dei Gd Varese per tutti gli interessati.