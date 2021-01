Grande Nord apre una scuola di formazione politica

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del partito Grande Nord, che ha intenzione di aprire una scuola di formazione politica.

Conoscere per deliberare. Studiare per fare politica. La competenza e non i like e i follower come criterio per agire nella cosa pubblica e amministrare, e anche votare. Grande Nord tocca nel vivo con la prima scuola di formazione politica la crisi della rappresentanza, mettendo in discussione il dogma che la “sovranità popolare ha sempre ragione”. Ha ragione se a cominciare dall’elettore si può scegliere e decidere in modo consapevole politici a loro volta formati.

Ecco perché la scuola di formazione è aperta a tutti, a chi si avvicina alla politica, a chi vuole capirne i meccanismi, a chi desidera avere competenze di educazione civica, di economia, di diritto, di comunicazione.

Ed è condizione obbligatoria la sua frequenza per tutti i dirigenti di Grande Nord che si candideranno al governo del territorio locale.

I corsi, che sono gratuiti, iniziano a febbraio e si terranno la domenica. Tra i relatori, l’on. Giulio Tremonti, l’on. Roberto Bernardelli, presidente e fondatore di Grande Nord, gli onorevoli Giancarlo Pagliarini e Angelo Alessandri, l’onorevole Luigi Negri, il prof. Stefano Zecchi, Antonio Marziale già Garante dei minori e presidente Sociologi, Monica Rizzi, già assessore regionale, fondatore e segretario organizzativo federale di Grande Nord, Davide Boni, già presidente del Consiglio regionale lombardo, l’avv. Luigi Basso, l’autonomista Marco Gheller, il presidente di Federcontribuenti Marco Paccagnella, Maria Grazia Mora esperta in contabilità, il dr. Giuseppe Olivieri, esperto in politiche famigliari, la giornalista Stefania Piazzo, l’imprenditore veneto Lucio Chiavegato, il prof. Sergio Bianchini, esperto di scuola, il medico Danilo Centrella, sindaco di Cocquio Trevisago noto per le sue battaglie contro il no della regione ai test in pieno covid, il prof. Luigi Buttinoni, esperto in economia.

Per info: https://scuolapolitica.grandenord.org/