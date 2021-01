Le differenze tra una visura catastale e una visura ipotecaria

La visura catastale e la visura ipotecaria non sono la stessa cosa: è meglio esserne consapevoli, soprattutto quando si è in procinto di comprare casa. Infatti, stiamo parlando di documenti differenti al cui interno sono presenti dati diversi, che non a caso non vengono estratti dallo stesso database. Una visura, in generale, non è che un atto tramite cui si visiona un documento. Le informazioni possono essere estratte da varie banche dati: quella del Pubblico Registro Automobilistico, quella della Camera di Commercio, quella del Catasto, e così via.

La visura catastale

Quando si parla di visura catastale si fa riferimento a un documento ufficiale del Catasto in cui sono riportati sia i dati catastali di un bene immobile sia quelli del soggetto a cui il bene è intestato. Di questo documento ci può essere bisogno in diverse circostanze: per esempio per il calcolo della Tasi, della Tari e dell’Imu, ma anche in occasione di una trattativa di compravendita di una casa. Per ottenere la visura catastale si può andare direttamente all’ufficio del catasto o, in alternativa, presentare una richiesta online. La visura riporta l’intestatario della ditta catastale, ma non il nome del proprietario, ed è per questo motivo che non si tratta di un documento probatorio.

Quali informazioni vengono fornite in una visura catastale

Una visura catastale può indicare l’ubicazione del bene immobile di riferimento e la quota assegnata dagli Uffici del Catasto, ma anche la rendita catastale, il reddito agrario o il reddito dominicale. Il documento contiene, poi, i dati catastali identificativi: foglio, partita, subalterno, particella o mappale. Infine, attraverso una visura catastale è possibile conoscere la superficie e la categoria, oltre al numero di vani. Come si vede, non sono riportati i dati dell’atto notarile e non si fa riferimento alla natura dei diritti. C’è bisogno di una visura ipotecaria nel caso in cui si sia interessati a verificare la titolarità giuridica in capo a un soggetto di un bene immobile.

Il sito Retevisure.it

Grazie al sito retevisure.it è possibile richiedere e ottenere una visura catastale online in tempi rapidi, 7 giorni su 7. Nel caso della visura per immobile il costo è di 3 euro e 80 centesimi, compresi gli oneri e l’Iva: per ottenerla non bisogna fare altro che indicare i dati catastali del bene immobile in questione. È di 6 euro e 50 centesimi, invece, la spesa necessaria per la visura per soggetto: in questo caso devono essere forniti il nome, il cognome e il codice fiscale della persona. Volendo, attraverso il sito è possibile richiedere anche una planimetria catastale a 13 euro e 50 centesimi.

La visura ipotecaria

La visura ipotecaria può essere realizzata tramite i dati della Conservatoria RR.II: si tratta dell’ufficio che si occupa della raccolta delle informazioni che riguardano le ipoteche, i passaggi di proprietà, le locazioni e le compravendite di immobili. Estratta tramite il database dell’Agenzia delle Entrate Sister, la visura ipotecaria è un documento che permette di determinare l’intestazione di un bene immobile in capo a un soggetto, a prescindere dal fatto che si tratti di una persona giuridica o fisica. Al tempo stesso è possibile individuare l’esistenza eventuale di gravami sul bene immobile e accertare le trascrizioni a favore del soggetto in questione.

Che cosa sono i gravami

I gravami possono essere di vario tipo: per esempio una citazione, che consiste in un atto attraverso il quale la titolarità dell’immobile può essere contestata; oppure una ipoteca volontaria, che può essere la conseguenza dell’accensione di un finanziamento o di un mutuo. Ci sono, poi, le ipoteche legali e quelle giudiziali, che si iscrivono in funzione di sentenze di condanna o di decreti ingiuntivi che obbligano al pagamento di un certo importo in denaro.

Quando è necessario avere a disposizione una visura ipotecaria

La richiesta di una visura ipotecaria è molto importante nel caso di una trattativa preliminare finalizzata all’acquisto di un immobile, ai fini della disposizione degli atti notarili che lo riguardano. Inoltre, può essere necessaria quando occorre identificare i gravami su una casa o su un terreno. Attraverso una visura ipocatastale, per altro, è possibile integrare i dati catastali e quelli ipotecari per rapportarli facilmente.