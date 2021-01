In Lombardia scatta la zona rossa a partire da domenica

La Regione Lombardia è tra quelle che a partire da domenica saranno classificate come zona rossa, quella dove scattano le misure più restrittive per contenere la diffusione del coronavirus. Lo definisce il monitoraggio settimanale appena licenziato dalla cabina di regia nazionale per l’emergenza sanitaria.

Nel complesso, secondo i dati diffusi dall’Istituto superiore di Sanità, saranno la Lombardia, la Sicilia e la provincia di Bolzano in zona rossa. Altre nove Regioni (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta) passano in arancione, affiancandosi a Calabria, Emilia e Veneto che sono slittate di fascia dopo l’Epifania.

“Questa settimana – si legge nel report – si osserva un peggioramento generale della situazione epidemiologica nel Paese. L’incremento dell’incidenza è stato comunque contenuto grazie alle misure di mitigazione adottate nel periodo festivo”.

Già previste dunque le ordinanze del ministero della Salute che Roberto Speranza che saranno firmate in giornata in base all’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, insieme alle regole previste dal nuovo Dpcm che entrerà in vigore a partire da sabato 15 gennaio.

Ricordiamo che in area rossa si entra sempre con un’incidenza superiore a 50 casi x 100 mila abitanti e minimo uno scenario di tipo 3 (Rt superiore a 1,25) e un valore di rischio almeno moderato.

Ecco le tabelle del report del monitoraggio delle regioni con i dati dei parametri che hanno determinato la classificazione (pubblicate da Quotidiano Sanità):

Ecco la classificazione dell’indice Rt della fascia di rischio nelle diverse regioni:

Aree Rosse

Lombardia 1,38 – alto

Provincia di Bolzano, 1,4 – alto

Sicilia 1,14 – alto

Aree arancioni

Abruzzo 1,11 – moderato con rischio di progressione

Calabria 0,96 – alto

Emilia-Romagna 1,13 – alto

Lazio 1,07 – alto

Liguria 1,1 – moderato

Marche 0,87 – alto

Piemonte 1,1 – alto

Puglia 1,14 – alto

Umbria 1,21 – alto

Val d’Aosta 1,01 – moderato

Veneto 0,95 – moderato

Aree gialle

Basilicata 0,96 – moderato

Campania 0,91 – moderato

Molise 0,46 – moderato ad alto rischio di progressione

Provincia di Trento 0,95 – moderato ad alto rischio di progressione

Sardegna 0,92 – moderato

Toscana 0,96 – moderato ad alto rischio di progressione