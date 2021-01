Monti contro Galimberti: “Mancano i bus per l’Ospedale di Varese”

“Il Sindaco di Varese è talmente accecato dalla voglia di visibilità che continua ad attaccare Regione Lombardia sulla sanità e si dimentica di erogare i servizi indispensabili per i propri cittadini. Comprendo la competizione a suon di like sui social con il suo compagno di partito, Beppe Sala, ma i cittadini di Varese sono stanchi e chiedono risposte. Da troppo tempo aspettano iniziative improcrastinabili come quelle relative al trasporto pubblico locale sui bus. Com’è pensabile prevenire la diffusione del contagio senza una seria programmazione delle corse? A maggior ragione, è assurdo che siano state depotenziate le linee verso l’Ospedale di Circolo, isolandolo dal resto della città e rendendolo accessibile solamente con mezzi propri o a piedi. In un colpo solo, si è congestionata la viabilità e i cittadini cono costretti a camminate chilometriche per raggiungere la struttura. È l’ennesima dimostrazione che Varese è amministrata da una Giunta miope e lontana dalla vita reale. Galimberti torni sul pianeta terra e ripristini le corse verso il presidio ospedaliero affinché i cittadini possano accedervi con facilità specialmente durante la stagione invernale”.

Così Emanuele Monti, consigliere regionale del Carroccio, in riferimento alle criticità di accesso all’Ospedale di Circolo di Varese tramite le corse dei bus.