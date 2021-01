“Quartiere senza Barriere”: il consiglio di quartiere 2 di Varese lancia un progetto per una città più accessibile

l consiglio di quartiere n.2 di Varese, che comprende Masnago, Avigno, Calcinate degli Orrigoni, La Carrozzeria, lancia, con l’avvento del nuovo anno, un nuovo progetto di partecipazione.

“Quartiere senza Barriere”, questo il nome del progetto, ha lo scopo di mappare le barriere architettoniche presenti nel quartiere al fine di segnalarle all’amministrazione comunale e ottenerne l’adeguamento.

Con barriere architettoniche si intendono gli ostacoli che rendono faticoso, o addirittura impossibile, l’accesso ad un determinato luogo: potrebbe trattarsi di un marciapiede senza pedana per disabili, come anche una buca sulla strada. Elementi che creano una vera e propria “barriera” per persone anziane e dalla mobilità ridotta.

Partecipare all’iniziativa è molto semplice: individuata una barriera architettonica nei quartieri coinvolti, bisogna scattare una foto e inviarla all’indirizzo mail consiglioquartiere2@comune.varese.it, indicandone la posizione (ed eventualmente segnalando anche il numero civico più vicino).

Il fine di questo progetto non è solo quello di trovare ed eliminare gli ostacoli architettonici, ma anche sensibilizzare i cittadini alla tematica: affinché Varese diventi una città più sicura e accessibile per tutti.