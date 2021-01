Rescaldina, laboratori e letture per grandi e piccini

Anno nuovo, nuove proposte. Rescaldina inizia il 2021 con una serie di appuntamenti dedicati a grandi e piccini legati tra loro da un filo conduttore, ovvero la creatività e l’esplorazione di sé dal momento che «l’arte è un movimento, non è solo visione ma è anche e soprattutto indagine di sé», come spiega l’assessore alla cultura Elena Gasparri. Gli eventi in calendario sono gratuiti e per il momento sono previsti in modalità online, ma Piazza Chiesa non ha comunque voluto rinunciare ad un nuovo ventaglio di iniziative perché «la cultura non si può e non si deve fermare, soprattutto in questo momento – aggiunge l’assessore -: cerchiamo di vedere nell’attuale periodo di crisi le opportunità, e di dedicare il nostro tempo a coltivare bellezza».

Il programma prevede per gli adulti una serie di laboratori creativi organizzati dalla Compagnia “L’Oblò – Liberi dentro”: serate dedicate a teatro, scrittura e danza per «lasciare spazio alle emozioni all’interno di uno spazio protetto da una cornice artistica in cui creare una connessione tra dentro e fuori di noi, tra dentro e fuori le nostre case». Il primo appuntamento sarà venerdì 15 gennaio alle 20.45 con “Se non sai come dirlo, prova a danzarlo”, mentre venerdì 22 alla stessa ora toccherà a “Leggere e leggersi”.

Per i più piccoli invece ci saranno nuovi appuntamenti dedicate alle letture animate, a cura della Compagnia delle Ali. Si inizia sabato 23 gennaio con “Una medicina esplosiva”, tratta da uno dei più conosciuti e divertenti libri di Dahl. A fine mese partirà poi un nuovo percorso dedicato a tre miti (Teseo e il Minotauro, Orfeo e Euridice, Persefone e Demetra) a cura di Radice Timbrica Teatro: un cammino che ne analizza la simbologia per individuare le domande che ci spingono a riflettere su noi stessi

Chi volesse partecipare potrà prenotare all’indirizzo informagiovani@comune.rescaldina.mi.it.