Scuola: gli ex studenti dello IAL Lombardia si raccontano

Sapete che grazie al percorso formativo ricevuto allo IAL Lombardia c’è chi ha potuto lavorare con chef stellati? E chi, a soli 19 anni, ha deciso di aprire un’attività in proprio?

Percorsi che invece di annoverarsi tra i casi di dispersione scolastica, allo IAL si sono trasformati in storie di crescita personale e professionale.

“Non sono l’addetta stampa della scuola, ma ho potuto parlare con i ragazzi grazie all’amica Chiara Bottalo, che ringrazio, e ho pensato fosse importante condividere le parole di Mattia, Ilaria, Lumturi” spiega Laura Defendi, giornalista e speaker radiofonica.

In questo periodo si parla tanto di ragazzi, di scuola, didattica a distanza e alienamento allo studio. Sono, tra l’altro, giorni in cui per molti ragazzi di terza media, diventa necessaria la prima grande scelta della loro vita: “Cosa farò da grande?”.

Alla casistica delle possibilità si aggiunge anche quella di IAL.

Le storie di IAL: Lumturi

Le storie di IAL: Ilaria

Le storie di IAL: Mattia

IAL Lombardia srl Impresa Sociale opera nel settore della formazione professionale con 14 unità organizzative dislocate su tutto il territorio lombardo, in continuità con l’attività dell’ente di formazione accreditato IAL CISL Lombardia, attivo a partire dal 1955.

Realizza attività in obbligo formativo, di formazione superiore, continua e permanente, e i servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro quale operatore accreditato da Regione Lombardia per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale e i Servizi al Lavoro.

Accompagna i giovani nell’inserimento nel mercato del lavoro con una formazione attenta ai fabbisogni occupazionali e professionali.

Risponde alle esigenze di crescita professionale dei lavoratori durante l’intero percorso professionale.

Realizza interventi di formazione attraverso ogni tipologia di finanziamento pubblico e privato.

Assiste aziende e lavoratori con attività di servizi al lavoro individuali finalizzati alla riqualificazione e al ricollocamento.

