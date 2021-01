Sequestrarono un corriere per rubare il carico di pacchi Amazon, 5 arresti

Sequestrano un camionista per rubargli il suo carico, ossia centomila euro di prodotti Amazon. All’alba di questa mattina, 23 gennaio, a Lainate, Rho, Caronno Pertusella e Desio, il personale della Compagnia Carabinieri di Sesto San Giovanni ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare (4 in carcere ed 1 ai domiciliari) nei confronti di cinque italiani, già con pregiudizi per reati contro il patrimonio, responsabili, a vario titolo, di sequestro di persona, rapina a mano armata e ricettazione, ai danni di un autotrasportatore.

L’attività investigativa ha avuto inizio il 24 maggio quando un autotrasportatore, dipendente della ditta “Gruppo d’Innocenti”, dopo aver prelevato un rimorchio con autoarticolato nella sede Amazon di Casirate d’Adda (BG), è stato obbligato a fermare la marcia a causa di un SUV di colore arancione all’altezza dello svincolo autostradale, in direzione Milano. Mentre uno dei malviventi, armato di pistola, saliva a bordo del camion, i due complici a bordo dell’auto, hanno condotto la vittima sino a Cinisello Balsamo, in una strada nelle adiacenze di via Fulvio Testi, dove hanno staccato il rimorchio che è poi stato caricato su altro autoarticolato. Successivamente, il camionista è stato abbandonato dai malfattori in Paderno Dugnano, dov’è stato rintracciato dalla pattuglia della Stazione locale, grazie alla richiesta d’intervento da parte di alcuni cittadini che si sono accorti delle richieste di aiuto della vittima che era in stato confusionale e legato con fascette di platica ai polsi al maniglione della portiera. La refurtiva è stata quantificata per un valore complessivo di circa centomila euro. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza, ha permesso di identificare i tre autori della rapina e del sequestro di persona, individuare due ulteriori complici, dediti alla ricettazione della refurtiva Amazon e rinvenire, a seguito di perquisizione delegata dall’A.G., la maggior parte della refurtiva consistente in vari pacchi Amazon, che i malfattori stavano ancora dettagliatamente elencando per la successiva vendita e suddivisione. Quattro soggetti sono stati condotti le Case Circondariali di competenza ed uno tradotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.