Superate le 250mila vaccinazioni anticovid in Lombardia

Nelle strutture sanitarie della Lombardia, nella giornata di ieri, sono state effettuate 10.550 vaccinazioni anti covid. Il dato complessivo sale quindi a 245.100 somministrazioni dall’inizio della campagna.

Lo comunica Regione Lombardia, mentre l’assessore al Welfare Letizia Moratti intervenuta in Commissione Sanità ha spiegato: «Se non dovessero intervenire modifiche nel piano consegne, potremo avere il completamento della fase 1 per il 5 marzo».

Finita, dunque, questa fase che riguarda sanitari degli ospedali e personale e ospiti delle RSA, si passa alla fase 1 bis che coinvolge quanti sono in strutture di residenzialità psichiatrica, l’assistenza domiciliare, i centri diurni, i farmacisti, le confprofessioni (dentisti, odontoiatri), la sanità militare e la polizia di stato, gli ambulatori accreditati, i medici liberi professionisti e gli informatori scientifici del farmaco.

Slitta a fine marzo, invece, la campagna di vaccinazione anticovid per i lombardi più anziani.