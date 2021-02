Alessandro Covi torna in gara al Giro di Provenza

Secondo appuntamento stagionale per Alessandro Covi, il 22enne di Taino che gareggia tra i professionisti con la maglia dello UAE Team Emirates. Il promettente corridore varesino affronterà, come da programma, una breve ma interessante corsa a tappe francese, il Tour de la Provence, in programma da giovedì 11 a domenica 14 febbraio.

Covi, che aveva esordito il 31 gennaio a Marsiglia, affiancherà un paio di big della formazione emiratina come Matteo Trentin e Alexander Kristoff; la squadra sarà completata dal colombiano Ardila, dai norvegesi Bystrom e Laengen e dall’altro italiano Valerio Conti. Dopo la prima gara stagionale, il varesino è rimasto in Liguria per allenarsi e preparare questo secondo appuntamento sulle strade francesi.

Quattro le tappe previste per questa sesta edizione: la principale è la terza, quella di sabato 13, l’unica di montagna con l’attesa scalata del Mont Ventoux. Attenzione però perché anche la prima frazione presenta alcune asperità che potrebbero scremare il plotone prima dell’ultimo tratto pianeggiante; venerdì invece tappa che potrebbe essere sfruttata da qualche finisseur mentre domenica si concluderà con un probabile sprint.

A livello di partecipazione, il Giro di Provenza vedrà al via un gran numero di squadre del World Tour; tra i più corridori spiccano i nomi del campione del mondo Julian Alaphilippe, di Bernal, Gilbert, Wellens, Moscon, Ciccone, Aru, Lutsenko e altri ancora.