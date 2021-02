Candiani: “La Lega attende il confronto con Draghi, il no a priori è sbagliato”

«Chiudersi dietro un no a priori credo sia sbagliato. La posizione dei 5 Stelle e di Di Battista in particolare proprio non la capisco, o forse sono loro che non capiscono in che condizione è il Paese, tra crisi economica e vera e propria disperazione delle persone».

A parlare è il senatore leghista Stefano Candiani che in una fase ancora tutta in movimento commenta le ultime vicende che stanno caratterizzando la crisi politica e il nascente Governo Draghi.

«Noi aspettiamo di capire cosa Draghi ha in mente, che scopra le carte e dica cosa vuole fare. Abbiamo vissuto un periodo nel quale la politica è scesa sotto un livello di decenza senza precedenti, con l’apice del mercato delle vacche e dei Ciampolillo. Dallo stallo si doveva uscire e la soluzione Draghi Mattarella l’aveva in tasca e l’ha proposta per uscire dalle secche di una crisi complicata dalla pandemia».

Il senatore parla anche dell’ipotesi del voto: «In un momento normale il voto sarebbe l’unica soluzione plausibile, lo abbiamo detto più volte – spiega Candiani -. In questo frangente capiamo le difficoltà e le scadenze economiche, Recovery Fund su tutte. Siamo pronti ad ascoltare come Mario Draghi si proporrà alla guida del Governo italiano, se vorrà mettere in pratica una politica di difesa dell’Italia come ha fatto col “whatever it takes” in Europa o se si piegherà ad altre logiche che noi non condividiamo. Ripeto: fare il mercato dei nomi, delle sedie e delle poltrone non ci interessa, serve concretezza».