Dai tamponi ai vaccini, si studia la trasformazione dei “drive-in”

Dove oggi si fanno i tamponi domani si potrebbero fare i vaccini. È questa la prospettiva sulla quale sta lavorando Regione Lombardia.

“La Sanità militare ha in corso uno studio per la trasformazione degli attuali ‘drive in’ utilizzati per effettuare i tamponi in punti per la somministrazione vaccinale anti Covid” si spiega in una nota di Palazzo Lombardia.

“Lo studio dovrebbe essere completato e sottoposto alla vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti, presumibilmente entro la fine della prossima settimana”.

In Provincia di Varese, nel frattempo, si attende il via libera della Regione per avviare il piano vaccinazioni a Malpensa. Ats Insubria ha presentato il suo piano che vede l’attività centralizzata al Terminal 2 di Malpensa. Un luogo che dovrebbe ricevere l’approvazione del nuovo responsabile regionale che ha già parlato di spazi ampi come il polo fieristico di Milano, gli hangar di Linate. Forse nelle prossime ore potrebbe essere ratificato il piano che entrerebbe così nella fase di organizzazione.