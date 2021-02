Due autori, un albo illustrato e musica alla Bottega degli abbracci

L’appuntamento di questa settimana de “La Bottega degli Abbracci” è dedicato ai giovanissimi lettori che martedì 2 febbraio alle ore 19 avranno la possibilità di conoscere due autori e il loro albo illustrato nel salotto virtuale della Libreria Millestorie di Fagnano Olona.

I due autori sono Sergio Olivotti e Fabrizio Casalino, che insieme hanno curato testo, immagini e melodia di un libro davvero singolare: si intitola “Noe Nae Noe” (Black dog edizioni) ed è un albo illustrato magico che racconta la storia di una nave che non funziona perché, quando è stata costruita, nessuno l’ha abbracciata.

La storia è raccontata in doppia lingua, in italiano e in dialetto genovese, ispirata a un vecchio scioglilingua ligure, tradotto in musica e poesia. Si perché collegata al libro c’è anche una canzone.

E chissà se il cantautore Luca Marino, che da sempre accompagna con la sua chitarre incontri e interviste della libraia Laura Orsolini (che già il mese scorso aveva consigliato “Noe Nae Noe” ai piccoli lettori di VareseNews nella rubrica del venerdì “Mamma scegliamo un libro?“), non si lasci trasportare da queste sonorità.

L’appuntamento è per martedì 2 febbraio alle ore 12 in diretta sulla pagina facebook della Libreria Millestorie e, novità, anche sui nuovi canali Linkedin e YouTube.