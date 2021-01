Due albi illustrati, contro la paura per tornare a veleggiare

Cari lettori come state?

Oggi ho scelto per voi un paio di albi illustrati proprio belli.

Il grande libro della paura

Il primo è “Il grande libro della paura” di Dedieu.

Pubblicato per l’Ippocampo è un cartonato con finestrelle adatto ai più piccoli che esorcizza le paure dei vostri bambini con una risata.

Un libro da paura!

Il grande libro della paura,

di Dedieu

L’Ippocampo editore – € 15

Noe Nae Noe

Per i più grandi ho scovato un albo Black dog adorabile. Noe Nae Noe è il titolo. Gli autori sono Fabrizio Casalino e Sergio Olivotti che propongono una storia poetica e divertente con una canzone ascoltabile tramite link all’interno del libro.

La cosa originale è la doppia scrittura in italiano e in dialetto genovese che crea una nenia musicale che è simile al mugugno.

Si parla di una nave nuova, che non va. Con quello che l’hanno pagata! E adesso? Bisogna risolvere il problema e sbloccarla, proprio come succede a noi in questo periodo: bloccati con le nostre città e le nostre vite.

Gli autori riescono a sbloccare la nave con una canzone. Ci riusciremo anche noi?