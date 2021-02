Gazebo in piazza ad Albizzate, Fratelli d’Italia chiede risarcimenti per il mondo della ristorazione

Fratelli d’Italia – Coordinamento Regionale Lombardia, di concerto con alcuni ristoratori, ha lanciato un’iniziativa collettiva per promuovere “un’azione legale contro il governo per richiedere un risarcimento consistente che non si limiti ai semplici ristori che in questi mesi hanno ricevuto le attività di ristorazione”.

«La pandemia e il continuo stato di emergenza sta aggravando la crisi economica con cui stanno facendo i conti i titolari di bar e ristoranti – ha dichiarato Alessio Di Modugno, Presidente del Circolo FdI di Albizzate -. Fratelli d’Italia ha organizzato in queste settimane diversi gazebi per mettere in evidenza un problema che sta diventando annoso e mettendo a rischio l’intera filiera della ristorazione».

«Il lockdown sta mettendo in crisi non solo l’intero settore della ristorazione ma anche tutto l’indotto ad essa collegato. Fratelli d’Italia si augura che il nuovo governo faccia tesoro degli errori del governo Conte e tenga conto che un lockdown generalizzato e continuato porterà a pregiudicare in modo importante un settore strategico per il nostro paese quale quello della ristorazione», ha dichiarato Stefano Romano, componente del Direttivo Provinciale Varese.

L’azione legale consisterà nel chiedere alla magistratura ordinaria un rimborso consistente commisurato alle effettive perdite subite in questi mesi.