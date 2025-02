Gli studenti del Politecnico in sopralluogo nel centro storico di Albizzate: un percorso condiviso tra maggioranza e opposizione

Nella giornata di oggi, mercoledì 19 febbraio, il centro storico di Albizzate è stato al centro di un importante sopralluogo condotto dagli studenti del laboratorio di Architettura del Politecnico di Milano. Accompagnati dal professor Alessandro Rogora e dai suoi collaboratori, i giovani universitari hanno attraversato il cuore del paese, scattato fotografie, realizzato video e condiviso osservazioni sullo stato del patrimonio edilizio.

L’iniziativa rappresenta un passaggio significativo nella progettazione del percorso di riqualificazione del centro storico e della Corte Bassani, frutto di una collaborazione inedita tra amministrazione comunale e opposizione. Il sindaco Mirko Zorzo ha espresso ottimismo per il progetto, sottolineando l’importanza del dialogo istituzionale:

“Questo incontro inusuale, frutto di un accordo tra amministrazione comunale e opposizione con gli studenti del Politecnico guidati dal professor Rogora, è stata un’esperienza positiva che segna l’inizio di un percorso. Sono molto fiducioso perché sono convinto che, se tutti abbiamo fatto un passo indietro, sicuramente ne faremo due in avanti per un tema chiave per Albizzate, che è il centro storico. Il fatto che fosse presente anche la parte tecnica della proprietà mi rende ancora più ottimista. Un grazie a tutti coloro che hanno deciso di remare in un’unica direzione: il bene comune. Buon lavoro.”

Anche la consigliera di minoranza Barbara Raimondi ha sottolineato il valore del sopralluogo, ricordando come l’iniziativa abbia preso avvio da un’assemblea pubblica organizzata dall’opposizione lo scorso ottobre. La partecipazione attiva degli studenti è stata accolta con soddisfazione:

“È stato motivo di orgoglio vedere che un coinvolgimento culturale di un professore del Politecnico in una nostra assemblea pubblica sia poi diventato un laboratorio di studenti di Architettura, accettato anche dalla maggioranza e ora concretizzato. 47 studenti del Politecnico, accompagnati dal professor Rogora e dai suoi collaboratori, hanno attraversato il nostro centro storico, scattato foto, girato video, condiviso dubbi e domande. Come minoranza siamo molto contenti non solo di aver promosso l’iniziativa, ma anche di aver avuto voce nel confronto.”

Durante l’incontro, la minoranza ha avuto modo di esporre agli studenti le proprie perplessità sul progetto di riqualificazione della Corte Bassani, in particolare riguardo ai vincoli storici, alla coerenza architettonica con il contesto, all’assenza di funzioni pubbliche e alla mancata partecipazione della cittadinanza al processo decisionale.

Il confronto si è concluso con l’auspicio che il centro storico di Albizzate possa mantenere la sua identità e il suo valore per la comunità. Il percorso, appena avviato, vedrà gli studenti del Politecnico impegnati in ulteriori fasi di studio e analisi, in un progetto che segna un raro momento di convergenza tra forze politiche tradizionalmente contrapposte.