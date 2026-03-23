Varese News

Gallarate/Malpensa

Scontro tra due auto sulla statale ad Albizzate: chiusa la strada verso Gallarate

Coinvolti un uomo di 33 anni e una donna di 67 anni, entrambi soccorsi in codice verde dopo lo scontro tra due auto lungo un’arteria molto trafficata del territorio

Generico 23 Mar 2026

Incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì 23 marzo lungo la statale Gallaratese ad Albizzate. Due auto si sono scontrate frontalmente nel tratto compreso tra la rotonda per l’autostrada e l’area dell’ex fabbrica Rossi di Albizzate.

Secondo le informazioni disponibili, nell’impatto sono rimaste coinvolte due persone, un uomo di 33 anni e una donna di 67 anni. Entrambi sono stati soccorsi in codice verde e non avrebbero riportato conseguenze gravi.

Strada chiusa per i soccorsi

L’allarme è scattato alle 12.22. Sul posto è intervenuta un’ambulanza di base, inviata dalla centrale operativa Soreu dei Laghi. Presenti anche i carabinieri di Gallarate e i vigili del fuoco di Varese.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, la strada è stata temporaneamente chiusa in direzione Gallarate, con possibili disagi alla circolazione. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dello scontro tra i due veicoli, avvenuto in un tratto particolarmente trafficato della statale.

Generico 23 Mar 2026

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.