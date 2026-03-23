Scontro tra due auto sulla statale ad Albizzate: chiusa la strada verso Gallarate
Coinvolti un uomo di 33 anni e una donna di 67 anni, entrambi soccorsi in codice verde dopo lo scontro tra due auto lungo un’arteria molto trafficata del territorio
Incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì 23 marzo lungo la statale Gallaratese ad Albizzate. Due auto si sono scontrate frontalmente nel tratto compreso tra la rotonda per l’autostrada e l’area dell’ex fabbrica Rossi di Albizzate.
Secondo le informazioni disponibili, nell’impatto sono rimaste coinvolte due persone, un uomo di 33 anni e una donna di 67 anni. Entrambi sono stati soccorsi in codice verde e non avrebbero riportato conseguenze gravi.
Strada chiusa per i soccorsi
L’allarme è scattato alle 12.22. Sul posto è intervenuta un’ambulanza di base, inviata dalla centrale operativa Soreu dei Laghi. Presenti anche i carabinieri di Gallarate e i vigili del fuoco di Varese.
Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, la strada è stata temporaneamente chiusa in direzione Gallarate, con possibili disagi alla circolazione. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dello scontro tra i due veicoli, avvenuto in un tratto particolarmente trafficato della statale.
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