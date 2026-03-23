Auto contro scooter nel parcheggio dell’area commerciale tra Albizzate e Castronno: 36enne soccorso in codice verde
Sul posto i mezzi di soccorso inviati da Soreu dei Laghi e i carabinieri della compagnia di Saronno per chiarire le cause dell’impatto avvenuto in via Roma
Incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì 23 marzo nel parcheggio dell’area commerciale tra Albizzate e Castronno, in via Roma. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, ha urtato uno scooterone.
Secondo le prime informazioni, nell’impatto è rimasto coinvolto un uomo di 36 anni. Le sue condizioni non destano preoccupazione: è stato soccorso in codice verde e non avrebbe riportato ferite gravi.
L’intervento dei soccorsi
L’allarme è scattato alle 12.06. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza di base e un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello, inviati dalla centrale operativa Soreu dei Laghi.
Allertati anche i carabinieri, incaricati di ricostruire la dinamica dell’incidente. L’episodio si è verificato all’interno dell’area commerciale. Restano da chiarire le cause dello scontro tra i due mezzi, che non ha comunque avuto conseguenze gravi per la persona coinvolta.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Gianlu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
OttoMarco su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Tonino su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Felice su Fuga dai carabinieri e schianto in rotonda a Varese: patente sospesa per un anno
PaoloFilterfree su C’era anche un varesino al summit segreto del miliardario Peter Thiel. Davide Quadri: "Troppo isterismo, solo pensiero alto"
lenny54 su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.