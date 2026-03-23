Auto contro scooter nel parcheggio dell’area commerciale tra Albizzate e Castronno: 36enne soccorso in codice verde

Incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì 23 marzo nel parcheggio dell’area commerciale tra Albizzate e Castronno, in via Roma. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, ha urtato uno scooterone.

Secondo le prime informazioni, nell’impatto è rimasto coinvolto un uomo di 36 anni. Le sue condizioni non destano preoccupazione: è stato soccorso in codice verde e non avrebbe riportato ferite gravi.

L’intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato alle 12.06. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza di base e un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello, inviati dalla centrale operativa Soreu dei Laghi.

Allertati anche i carabinieri, incaricati di ricostruire la dinamica dell’incidente. L’episodio si è verificato all’interno dell’area commerciale. Restano da chiarire le cause dello scontro tra i due mezzi, che non ha comunque avuto conseguenze gravi per la persona coinvolta.