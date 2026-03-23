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Auto contro scooter nel parcheggio dell’area commerciale tra Albizzate e Castronno: 36enne soccorso in codice verde

Sul posto i mezzi di soccorso inviati da Soreu dei Laghi e i carabinieri della compagnia di Saronno per chiarire le cause dell’impatto avvenuto in via Roma

Generico 23 Mar 2026

Incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì 23 marzo nel parcheggio dell’area commerciale tra Albizzate e Castronno, in via Roma. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, ha urtato uno scooterone.

Secondo le prime informazioni, nell’impatto è rimasto coinvolto un uomo di 36 anni. Le sue condizioni non destano preoccupazione: è stato soccorso in codice verde e non avrebbe riportato ferite gravi.

L’intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato alle 12.06. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza di base e un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello, inviati dalla centrale operativa Soreu dei Laghi.

Allertati anche i carabinieri, incaricati di ricostruire la dinamica dell’incidente. L’episodio si è verificato all’interno dell’area commerciale. Restano da chiarire le cause dello scontro tra i due mezzi, che non ha comunque avuto conseguenze gravi per la persona coinvolta.

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Pubblicato il 23 Marzo 2026
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