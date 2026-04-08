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A Laveno uno striscione per ringraziare chi ha spento l’incendio

Alcuni cittadini hanno esposto uno striscione con scritto "Grazie", ben visibile e rivolto a tutte le persone che nei giorni scorsi si sono adoperate per spengere l'incendio nei boschi

Generico 06 Apr 2026

Uno striscione con una scritta tanto semplice quanto significativa. Alcuni cittadini di Laveno Mombello hanno esposto uno striscione con scritto “Grazie”, ben visibile e rivolto a tutte le persone che nei giorni scorsi si sono adoperate per spengere l’incendio nei boschi tra Monteggia e Vararo, fino ad arrivare ai Pizzoni.

Uno striscione, ben visibile, per ringraziare tutte le squadre dei Vigili del Fuoco, della squadra dell’Antincendio Boschi, delle protezioni Civili dei territorio e di tutti coloro che per ben quattro giorni sono stati impegnati giorno e notte per arginare le fiamme.

Un bellissimo messaggio che arriva dalla comunità. Ma non è l’unico. Come accade spesso in questi casi, sono tantissimi i cittadini che con piccoli gesti dimostrano gratitudine, impegno, senso civico.

Generico 06 Apr 2026

Come la signora Eliana, 80 anni, che si è trovata le fiamme a pochi metri da casa e si è affidata ai soccorsi per poi accoglierli nel suo giardino, dove è stata organizzata la base operativa delle operazioni.

Oppure, l’aiuto del signor Edoardo D’Errico, il giovane presidente del Moto Club SCAG Laveno Mombello ASD, a cui è stato chiesto di far arrivare i viveri nella località di Casere, per le squadre operative e in pochi minuti si è messo a disposizione. Ha acceso la moto ed è arrivato nella località di montagna portando il pranzo alle squadre al lavoro.

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Pubblicato il 08 Aprile 2026
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