A Laveno uno striscione per ringraziare chi ha spento l’incendio
Alcuni cittadini hanno esposto uno striscione con scritto "Grazie", ben visibile e rivolto a tutte le persone che nei giorni scorsi si sono adoperate per spengere l'incendio nei boschi
Uno striscione con una scritta tanto semplice quanto significativa. Alcuni cittadini di Laveno Mombello hanno esposto uno striscione con scritto “Grazie”, ben visibile e rivolto a tutte le persone che nei giorni scorsi si sono adoperate per spengere l’incendio nei boschi tra Monteggia e Vararo, fino ad arrivare ai Pizzoni.
Uno striscione, ben visibile, per ringraziare tutte le squadre dei Vigili del Fuoco, della squadra dell’Antincendio Boschi, delle protezioni Civili dei territorio e di tutti coloro che per ben quattro giorni sono stati impegnati giorno e notte per arginare le fiamme.
Un bellissimo messaggio che arriva dalla comunità. Ma non è l’unico. Come accade spesso in questi casi, sono tantissimi i cittadini che con piccoli gesti dimostrano gratitudine, impegno, senso civico.
Come la signora Eliana, 80 anni, che si è trovata le fiamme a pochi metri da casa e si è affidata ai soccorsi per poi accoglierli nel suo giardino, dove è stata organizzata la base operativa delle operazioni.
Oppure, l’aiuto del signor Edoardo D’Errico, il giovane presidente del Moto Club SCAG Laveno Mombello ASD, a cui è stato chiesto di far arrivare i viveri nella località di Casere, per le squadre operative e in pochi minuti si è messo a disposizione. Ha acceso la moto ed è arrivato nella località di montagna portando il pranzo alle squadre al lavoro.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Lena Bandi su Nursery Cryme: le filastrocche e quella paura, un po' vittoriana, del sesso di Peter Gabriel
Kethav su Ecco il video di Clara girato nel varesotto: dal Prins Willem alla fattoria Pasquè, tutti i protagonisti
Domotronix su La guerra arriva con un pieno
Bellorinix su La disavventura di una signora di Varese, “Ho pagato l’agenzia immobiliare per una casa che non c’è più”
mtn su Strade, decoro e grandi opere: i varesini promuovono la giunta Galimberti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.