Cittiglio, si ferisce gravemente a una mano: trasportato a Monza con l’elisoccorso

Grave incidente sul lavoro questa mattina – martedì 7 aprile – a Cittiglio: un 45enne si è ferito in modo serio mentre era all’opera su un macchinario di una falegnameria. L’uomo avrebbe riportato lesioni molto gravi a una mano: per questo motivo è intervenuto un elicottero di soccorso che lo ha prelevato a Cittiglio per trasportarlo all’ospedale San Gerardo di Monza dove sarà sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 del mattino: sul posto si sono recati immediatamente i soccorritori del 118 con un’ambulanza, servita a trasportare il ferito all’elisuperficie del vicino ospedale. Con i sanitari anche gli agenti della Polizia Locale, i vigili del fuoco e il personale dell’ATS Insubria.